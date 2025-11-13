La gran final del Clausura 2025 se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades

De esta manera, Santiago del Estero volverá a ser el corazón del fútbol argentino, recibiendo a miles de hinchas de todo el país.

El fútbol argentino ya tiene marcada en el calendario una de sus fechas más esperadas. La final del Torneo Betano Clausura 2025 se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, confirmaron este jueves desde la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Desde su inauguración, el estadio santiagueño ha albergado finales de Copa Argentina, Supercopas, duelos de Selección y hasta partidos de Copa América, consolidándose como un escenario de primer nivel.

La elección del Madre de Ciudades no sorprende: su infraestructura moderna, capacidad superior a los 30 mil espectadores y ubicación estratégica en el norte del país lo convirtieron en una de las sedes favoritas de la AFA para encuentros decisivos. Además, la provincia vive el fútbol con una pasión creciente, y cada evento de esta magnitud genera un marco imponente.

De esta manera, Santiago del Estero volverá a ser el corazón del fútbol argentino, recibiendo a miles de hinchas de todo el país para vivir una nueva final en el Madre de Ciudades, un estadio que ya se transformó en sinónimo de grandes definiciones.

Por su parte, el Trofeo de Campeones Betano se disputará el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás. Para ese encuentro, ya se encuentra clasificado Platense por ser el campeón del Torneo Betano Apertura 2025. El otro finalista será el ganador del Torneo Betano Clausura.