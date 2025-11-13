Ingresar
La Banda: secuestran drogas y detienen a tres personas en múltiples allanamientos

Durante los allanamientos, fueron detenidos tres hombres de 29, 32 y 39 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente y serán indagados.

Hoy 16:48

La Dirección General de Drogas Peligrosas realizaron tres procedimientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad, donde secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y varios elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Durante el miércoles, personal policial llevó a cabo tres allanamientos en los barrios Juan Domingo Perón y San Carlos, con relación a una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Detenido y secuestros Detenido y secuestros

Como resultado de las medidas, los efectivos incautaron envoltorios de cocaína y de marihuana, además de una planta de cannabis sativa. También se secuestraron recortes de nylon, seis teléfonos celulares de alta gama y una importante suma de dinero en efectivo, que ascendió a $486.700, cuatro tijeras y una balanza en funcionamiento.

Detenido y secuestros Detenido y secuestros

Las autoridades destacaron el trabajo conjunto de las distintas unidades operativas, que permitió desarticular un punto de venta de drogas en la zona y secuestrar elementos clave para la investigación.

