El cuerpo de uno de los rehenes asesinado por Hamas fue entregado al Ejército de Israel

Las autoridades israelíes confirmaron este jueves la recepción, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, del cuerpo de uno de los últimos cuatro rehenes asesinados por el grupo terrorista Hamas en Gaza.

La entrega se realizó en coordinación con las Fuerzas de Defensa de Israel y el servicio de seguridad interior Shin Bet en el enclave palestino, conforme al acuerdo de alto el fuego pactado entre Israel y la organización extremista en octubre pasado.

El ataúd fue transferido desde la Franja de Gaza y será transportado al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para completar las pruebas de identificación antes de informar oficialmente a la familia de la víctima.

Israel indicó que el proceso forense podría tardar hasta dos días, y pidió a la población y los medios de comunicación que eviten difundir rumores o información no verificada sobre la identidad del rehén, en respeto a la privacidad de los afectados.

Según notificó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el acuerdo alcanzado entre las partes estableció la liberación de 20 rehenes que seguían con vida y la restitución de los cuerpos de 28 víctimas capturadas durante los eventos de octubre.

Hasta la fecha, la mayoría de los restos de los cautivos ha sido devuelta, aunque aún quedan por recuperar los cuerpos de tres personas: dos israelíes y un ciudadano tailandés.

La coordinación para la devolución de los cuerpos sucedió tras las declaraciones conjuntas de las brigadas de Hamas y la Yihad Islámica, que confirmaron el hallazgo de los restos en una zona próxima al norte de Khan Younis, en el sur de Gaza.

El ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 dejó cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, según datos de las autoridades israelíes. El alto el fuego alcanzado el 10 de octubre incluyó, además de la liberación de capturados y la devolución de cuerpos, la excarcelación de aproximadamente 2.000 presos palestinos.

Israel indicó que los esfuerzos para rescatar o repatriar al resto de cautivos siguen vigentes.

“Los esfuerzos por recuperar a nuestros rehenes continúan y no cesarán hasta que se recupere el último de ellos”, informó el gobierno en su comunicado.

Además, las fuerzas militares rutinariamente realizan operaciones dentro de Gaza con el objetivo de localizar tanto a personas vivas como a cadáveres que siguen en manos de grupos armados palestinos.

Este intercambio de restos humanos y prisioneros ocurre en un ambiente de extrema tensión entre las partes, donde ambos bandos denuncian irregularidades y posibles abusos.

De acuerdo con fuentes palestinas y organismos médicos en Gaza, Israel ha devuelto alrededor de 315 cuerpos de gazatíes, muchos de ellos con señales de daños físicos severos. Por parte de Israel, la prioridad inmediata radica en la recuperación de todos los secuestrados y la protección de sus ciudadanos ante futuras amenazas.

Fuentes del ejército israelí transmitieron que cada recuperación de un rehén, vivo o fallecido, se considera una prioridad estratégica y emocional tanto para el gobierno como para la sociedad.

Tras el anuncio de esta entrega, la noticia fue recibida con respeto y recogimiento, y se espera una ceremonia de despedida supervisada por un rabino militar y funcionarios de atención a víctimas.

La situación humanitaria en la Franja de Gaza y la demanda de libertad para los detenidos palestinos siguen siendo factores que alimentan la complejidad de futuras negociaciones.

A medida que continúan los contactos indirectos entre las partes y la mediación internacional intenta consolidar una paz duradera, el retorno de los cuerpos de los rehenes representa un paso más en la gestión de las heridas causadas por la última ola de violencia.