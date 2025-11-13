El Servicio Educativo de la Municipalidad recordó que están abiertas las inscripciones para sus jardines de infantes

En las instituciones municipales se brinda educación y cuidado a niños y niñas en las salas de 3, 4 y 5 años.

El Servicio Educativo de la Municipalidad de la Capital informó a la comunidad que se encuentra abierta la matricula para el ciclo lectivo 2026, en sus jardines de infantes, en los cuales se brinda educación y cuidado a niños y niñas en las salas de 3, 4 y 5 años.

Al respecto, la directora de Educación, Josefina Muratore, indicó que las instituciones educativas municipales “cuentan con profesionales en formación permanente, para llevar adelante procesos de enseñanza contextualizados y de reconocida calidad en el medio. La oferta educativa de los jardines de infantes se orienta a ofrecer experiencias integrales a partir de las cuales los niños tienen su encuentro con la cultura, las artes, la alfabetización, las ciencias, educación física, robótica, juegos pre ajedrecísticos, entre otros programas”.

La funcionaria detalló que los 26 jardines de infantes emplazados en diferentes barrios de la ciudad “poseen ambientes acogedores, equipados con herramientas digitales, plazas de juegos con piso de caucho, bibliotecas, ludotecas, laboratorios y variedad de recursos materiales que enriquecen la experiencia escolar de los alumnos”.

“Nuestra oferta educativa está basada en valores y busca ofrecer igualdad de oportunidades a cada uno de los niños y niñas. No solo abriéndoles las puertas al conocimiento y al mundo, sino favoreciendo su participación activa en muestras pedagógicas, campamentos, jornadas recreativas y en eventos como las Ferias de Ciencias, Smart City, Feria del libro y Santiago Baila en los cuales son los grandes protagonistas”, remarcó Muratore.

Asimismo, destacó que se encuentra habilitada también la inscripción para el jardín de Infantes Municipal Nº27 “Papa Francisco” en el Barrio Saint Germes, la cual se está realizando en dependencias de la iglesia San Juan Diego, y se prevé su inauguración para el inicio del ciclo lectivo 2026 “en un novedoso, confortable e innovador edificio con huertas, circuito vial, plazas de juegos y cancha de básquet”.