La intendente Fuentes se reunió con autoridades del convento y del museo San Francisco

Abordaron la realización de la Expo Bodas "San Francisco".

Hoy 20:16
norma fuentes

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita protocolar de los organizadores de la Expo Bodas "San Francisco", quienes realizarán su segunda edición del 21 al 23 de noviembre próximos en las históricas instalaciones del Complejo Religioso y Cultural Franciscano.

Participaron del encuentro la directora del Museo de Arte Sacro, Fátima Duarte y el ecónomo del convento, fray Salvador Vilar. También estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Diego Brunet y el subsecretario de Desarrollo, Mauro Kalinski.

Durante la reunión, dialogaron sobre la trascendencia del evento dirigido a parejas que preparan su matrimonio y a profesionales del rubro nupcial, ofreciéndoles un espacio integral donde se conjuguen la planificación de la celebración, la estética, el arte y la reflexión sobre el compromiso matrimonial.

