El tiempo para este viernes 14 de noviembre en Santiago del Estero: gris, lluvioso e inestable

Se espera una jornada con tormentas, chaparrones y una máxima que tocaría los 27ºC. ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

Hoy 06:35

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado, probabilidad de tormentas y vientos leves del sector este.

Hacia la tarde, cielo cubierto, chaparrones, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 27ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo mayormente nublado, vientos del noreste rotando al norte y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, en una jornada con una máxima de 31ºC. El domingo, en tanto, se esperan tormentas matutinas, en una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste rotando al sur y una máxima de 31ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

