Violento asalto en Mar del Plata: golpearon a una jubilada y atropellaron a su hija al escapar

Dos menores de edad irrumpieron en la vivienda, atacaron brutalmente a la mujer mayor y, en la huida, pasaron con el auto por encima del pie de su hija.

Hoy 08:21

Un violento asalto ocurrió este jueves en el barrio San José de Mar del Plata, cuando dos menores atacaron a una jubilada de 81 años y a su hija, de 59. Los agresores sorprendieron a la conductora al bajarse del vehículo y la atacaron.

La secuencia comenzó en Almafuerte entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, entre las 15 y las 16 horas, cuando la conductora descendió de un Volkswagen Gol para atender el teléfono.

En ese momento, dos jóvenes la abordaron, la sujetaron del cabello y la arrojaron al asfalto, de acuerdo con la denuncia.

Tras reducir a la hija, los asaltantes se dirigieron hacia la madre, una mujer que padece Parkinson. Según el relato recogido por el medio, los agresores le propinaron un golpe en el rostro que le destrozó la dentadura, dejándola tendida en la vía pública.

Con ambas mujeres fuera del automóvil, los delincuentes se subieron al rodado y, al ponerlo en marcha, pasaron por encima del tobillo de la hija. Las primeras informaciones indican que la víctima habría sufrido una fractura o un esguince como consecuencia de este acto.

La señora mayor sufrió heridas en la cara y perdió varios dientes, mientras que a su hija le arrancaron varios mechones de pelo. Su hermano las auxilió y se presentaron en la comisaría segunda para radicar la denuncia.

El vehículo fue hallado horas más tarde en el barrio Las Heras, aunque los responsables del robo lograron escapar. Las autoridades sospechan que los mismos individuos podrían haber perpetrado otro asalto minutos antes en una zona cercana, también dentro del barrio San José.

El hermano e hijo de las víctimas relató que, tras el ataque, recibieron la asistencia del intendente Guillermo Montenegro y del secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves.