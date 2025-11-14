"Con Estados Unidos se firmó el acuerdo marco, ahora hay que ver la letra chica"

Así se refirió Osvaldo Granados al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:24

En su columna de este viernes para Radio Panorama, el analista Osvaldo Granados evaluó el reciente entendimiento comercial alcanzado entre Argentina y Estados Unidos, al que consideró un punto de partida relevante pero aún abierto a definiciones clave.

Granados recordó que en intervenciones anteriores había citado al politólogo Andrés Malamud, quien sostuvo que Argentina “recibió una invitación para subirse al desarrollo por parte de Estados Unidos”, y que ese es “un tren que no vuelve a pasar”. En ese sentido, destacó que el acuerdo marco firmado representa un avance, aunque advirtió que todavía resta conocer “la letra chica” y las condiciones que deberán discutirse en el Congreso estadounidense.

Entre los puntos centrales del convenio, señaló que contempla un esquema de cooperación y una apertura recíproca de mercados para productos estratégicos. Además, subrayó que temas como la propiedad intelectual podrían generar tensiones con sectores locales, particularmente el farmacéutico. También mencionó que el entendimiento apunta a facilitar el comercio de minerales críticos —como uranio, cobre, litio y manganeso— lo que requerirá inversiones que, según estimó, “van a venir de afuera”.

Granados se mostró cauto respecto a algunas proyecciones optimistas: “Algunos señalan como buena noticia que de 20 mil pasaríamos a 80 mil toneladas, lo cual me parece exagerado”. Agregó que será necesario debatir cuestiones vinculadas a las patentes, la propiedad intelectual, los minerales raros y la posible eliminación de barreras proteccionistas involucradas en organismos como el Senasa y la Anmat. “Está todo por verse”, sostuvo.

En el plano macroeconómico, destacó que uno de los desafíos inmediatos será reforzar las reservas internacionales: “No queda otra, para ser fuertes hay que tener dólares en el Banco Central. En los próximos días habrá que recomprar deuda todo el tiempo”.

Finalmente, planteó que 2026 será un año decisivo: “El año que viene es el año del cambio. Ya se hizo el ajuste, se aguantó todo lo que se pudo y ahora se vienen los cambios. Habrá que ver qué le toca a cada uno. Esto recién empieza”.