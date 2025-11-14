Ingresar
Luna se perdió y su familia pide la colaboración de todos para encontrarla

La perrita desapareció el jueves 13 de noviembre al mediodía en la zona de Sauce, cerca de la bajada de la ruta que va al Puente Nuevo. Cualquier dato puede ser clave para dar con su paradero.

Hoy 08:37
Luna

La familia de Luna vive horas de angustia tras la desaparición de su adorada mascota. La perrita se perdió el jueves 13 de noviembre, alrededor de las 12 del mediodía, en la zona de Sauce Bajada, en la ruta que conduce al Puente Nuevo.

Luna es de tamaño mediano, marroncita y presenta pequeñas pintitas blancas, como salpicaduras, un detalle que puede ayudar a identificarla rápidamente.

Sus dueños piden la colaboración de toda la comunidad para poder hallarla.

Quienes tengan información, la hayan visto o puedan aportar algún dato, pueden comunicarse de inmediato a los siguientes números: 385 6150876 o 385 5880495.

La familia agradece toda la ayuda y pide difundir la información para que Luna pueda regresar a casa lo antes posible.

