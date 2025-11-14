Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado, domingo y lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Sábado 15 de noviembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de La Verde, Tapso, Lavalle, San Pedro de Guasayán y Villa Guasayán (dptos. Choya y Guasayán)

de 09:00 a 12.00 hs afectando a la localidad de Sauce Bajada (dpto. Banda)

Domingo 16 de noviembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de la ciudad de Frías (barrios La Laguna, Sumampa, Centro Oeste, Parque, 94 Viviendas y 114 Viviendas)

Lunes 17 de noviembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Alberdi de la ciudad Capital (comprendido entre Av. Lugones, Matienzo, Santa Cruz, Perú, Ameghino y Plata)

de 09:00 a 12.00 hs afectando a la localidad de Tramo 20 (dpto. Banda)

de 15:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad de La Banda (comprendido entre 25 de Mayo, Julio Argentino Geréz, Güemes y Chacabuco).