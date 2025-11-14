Cumbre en el Senado: Villarruel se reúne hoy con Bullrich en medio de las negociaciones por las reformas de Milei

La vicepresidenta recibirá este viernes al mediodía en su despacho a la senadora electa y futura jefe de bloque de La Libertad Avanza.

Hoy 09:36

En medio de las negociaciones por el cronograma de las sesiones extraordinarias, la vicepresidente Victoria Villarruel se reunirá este mediodía con la senadora electa por La Libertad Avanza Patricia Bullrich, en lo que será el primer encuentro formal entre la ministra de Seguridad de la Nación y la titular de la Cámara Alta, tras las elecciones del 26 de octubre.

"Es una reunión institucional donde la vicepresidente Victoria Villarruel recibe a la senadora electa Patricia Bullrich", indicaron desde el entorno de la titular del Senado, a pesar de que el encuentro se producirá a pocos días de que la ministra pidió que la compañera de fórmula de Javier Milei "no boicotee" la agenda del Gobierno.

En ese contexto, desde la mesa chica de Villarruel aseguraron que se tratará de un encuentro "como lo hace con todos los senadores que ahora están llevando a cabo sus trámites para el ingreso a la Honorable Senado de la Nación Argentina".

A pesar de los cortocircuitos que existen entre la Vicepresidente y la Casa Rosada, fuentes cercanas a la actual ministra de Seguridad aseguraron que "la idea es ir en paz" para mantener un primer encuentro en el que "Patricia le va a pedir que acompañe las reformas".