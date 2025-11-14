Quentin Tarantino echa de menos el videoclub y explica por qué era mejor que el streaming

El director cree que antes "tomabas una decisión" cuando querías ver una película y que actualmente "se ha perdido el compromiso".

A nadie le sorprende que Quentin Tarantino no sea entusiasta del modelo de Netflix. Al igual que otros directores, el creador de Pulp Fiction sostiene que las películas deben descubrirse en las salas de cine, especialmente cuando la experiencia en pantalla grande es esencial para apreciarlas plenamente. Así ocurrió con Los odiosos ocho, donde reivindicó el uso del formato 70mm. Christopher Nolan comparte esta visión y, para Oppenheimer, volvió a pedir que el público la viera “en la mejor sala posible”.

Sin embargo, las películas tienen una vida limitada en cartelera y, con el tiempo, todas terminan llegando al consumo en el hogar. Es en este punto donde Tarantino vuelve a cuestionar el modelo de Netflix, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, aunque reconoce que es una batalla perdida. El director lamenta la desaparición del videoclub y afirma preferir aquel sistema al actual.

Antes, en el videoclub, “tomabas una decisión”

Es conocido que Tarantino trabajó en un videoclub antes de iniciar su carrera como realizador, pero asegura que su opinión no responde a la nostalgia sino a una cuestión de compromiso. Considera que al alquilar un VHS, DVD o Blu-ray, el espectador se involucraba más que ahora, en contraste con los catálogos infinitos del streaming.

Así lo explicó Tarantino: “Es muy triste. Es muy, muy triste para mí. Y estoy un poco sorprendido de lo rápido que ha pasado, y un poco sorprendido de cómo el público ha pasado página, nadie está mirando atrás, realmente no les importa. Y no es sólo por la nostalgia. No estoy en Netflix así que ni siquiera puedo decir exactamente cómo funciona.

Incluso si estás suscrito a todos los canales de películas por cable, y eso es algo que tengo, accedes a la guía, desciendes por la lista y... ves algo o lo grabas y quizá nunca te sientes a verlo. O lo ves y quizá a los diez o veinte minutos empiezas a hacer otra cosa, y pensás: ‘Nah, realmente no me interesa’. Hemos caído un poco en esto.”

El director profundizó en lo que, según él, se ha perdido: “En el videoclub había una naturaleza diferente. Mirabas a tu alrededor, elegías cajas, leías las cajas por detrás. Tomabas una decisión, y quizá hablabas con el tipo detrás del mostrador, que te recomendaba algo y hasta te lo vendía un poco.

Invertías en algo, de un modo en el que no estás invirtiendo con la tecnología electrónica. Por supuesto, todos hemos alquilado tres películas y no vimos la tercera, pero había un mayor compromiso. Y quizá bajabas al videoclub para ver Top Gun, eso querías, estaba Top Gun, pero terminabas eligiendo algo de lo que jamás habías oído hablar, simplemente porque buscabas algo más.

Quizá algo te atrapaba la mirada, no sabías nada al respecto, y te la jugabas. La alquilabas porque sinceramente querías probar y ver algo. Y eso es lo que de verdad se ha perdido: el compromiso.”