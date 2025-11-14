Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 NOV 2025 | 21º
X
Regionales

Abandono vial de alto riesgo: preocupación en Chaco por el estado de la ruta nacional 16

Corredor bioceánico. La autovía que pasa por la capital chaqueña se convirtió en un símbolo del deterioro de la infraestructura. Los baches, las cargas sin control y la falta de mantenimiento afectan al transporte y a la economía regional.

Hoy 10:37
Ruta 16 en Chaco.

El deterioro de la ruta nacional 16 volvió a poner en el centro del debate el estado calamitoso de las vías que atraviesan el Chaco. A lo largo de los tramos que conectan la capital provincial con Puerto Tirol, el asfalto se encuentra visiblemente destruido, con grietas profundas, baches, piedras esparcidas sobre la calzada y banquinas erosionadas.

Durante un recorrido realizado por Diario Norte se registraron imágenes en  distintos puntos críticos: el primer retorno que permite ingresar al  camping de UPCP, donde los vehículos deben pisar la banquina o invadir  el retorno para evitar los pozos; el retorno a la altura del Frigochaco,  donde el constante tránsito de camiones cargados de metal agrava el  desgaste del pavimento y el retorno posterior a Puerto Tirol, donde el  panorama se repite con tramos irregulares.

Las causas del deterioro son múltiples, pero hay un factor que se  repite: la falta de control de cargas. Por esta vía transitan a diario  camiones con peso superior al permitido, lo que acelera la rotura del  pavimento. Las reparaciones que se realizan son superficiales y los  parches se deshacen en pocas semanas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El resultado es un escenario peligroso. Conductores  particulares, transportistas y turistas se ven obligados a maniobrar  entre baches y banquinas, exponiéndose a accidentes y roturas mecánicas.  La situación se agrava en días de lluvia, cuando los pozos se llenan de  agua y se vuelven invisibles.

Impacto en el comercio
La ruta 16 es parte del corredor bioceánico, y su  deterioro afecta directamente la logística del transporte de cargas,  incrementa los costos y provoca demoras en la entrega de mercaderías. El  impacto también alcanza al turismo.

El estado de la ruta 16 expone una deuda estructural con la  infraestructura vial del Chaco. Mientras el tránsito pesado sigue  creciendo, los trabajos de repavimentación brillan por su ausencia. Cada  parche es una solución efímera frente a un problema que demanda una  intervención integral.

TEMAS Chaco rutas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Pagaban hasta 100 mil euros para cazar civiles”: revelan los “safaris humanos” durante el asedio de Sarajevo
  2. 2. Una comerciante viajó y le vaciaron el negocio: estafas, deudas y una denuncia explosiva
  3. 3. El ministro de Salud, Mario Lugones, no concurrió a la Comisión investigadora por el fentanilo adulterado
  4. 4. La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a directivos de la Casa de la Cultura Árabe
  5. 5. Con la presencia de Messi, la Selección Argentina cierra el año ante Angola en Luanda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT