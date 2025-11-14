Presentan “Nuestro Monte 2035”, una estrategia clave para transformar la Cuenca Forestal del norte santiagueño

Un proyecto estratégico para el manejo sostenible del bosque nativo que beneficiará a más de 900 familias del departamento Copo.

Hoy 10:49

El pasado lunes 10 de noviembre se presentó oficialmente en la ciudad de Monte Quemado “Nuestro Monte 2035”, el Plan Estratégico de Manejo Forestal Sostenible que busca transformar el futuro de la primera Cuenca Forestal del país, una región con más de un millón de hectáreas de bosque nativo. La iniciativa beneficiará a más de 900 familias del departamento Copo, con el objetivo de promover un manejo sostenible del monte, fortalecer a las comunidades locales, integrar las cadenas productivas de la madera y sus derivados, y generar empleo genuino en la región.

Gracias a la cooperación con la FAO, el proyecto contará con una inversión de un millón y medio de dólares provenientes de los Fondos Verdes para el Clima, destinados a la construcción de 13 Centros Foresto Industriales. Estas nuevas infraestructuras permitirán fortalecer la producción local, formalizar a los productores y mejorar la comercialización de productos forestales en toda la zona.

El plan es el resultado de más de un año de trabajo conjunto entre las intendencias de Pampa de los Guanacos y Monte Quemado, las comisiones municipales de El Caburé, San José de Boquerón, Villa Matoque, Los Pirpintos y Ahí Veremos, junto a organizaciones sociales y empresariales que integraron el Comité de Cuenca. Todo el proceso fue coordinado por la Dirección de Bosques de la provincia, con el asesoramiento técnico de la UNSE y la Dirección de Bosques de la Nación.