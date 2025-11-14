Convocan a la comunidad a sumarse a las celebraciones por la Virgen de la Medalla Milagrosa

Bajo el lema “Con María de la Medalla Milagrosa, peregrinos de esperanza”, se invita a participar de las procesiones, misas y actividades que se desarrollarán durante todo noviembre.

Hoy 11:35

La comunidad parroquial invita a fieles y vecinos a participar de un mes de celebraciones, oraciones y encuentros en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa, con actividades que combinan fe, tradición y vida comunitaria.

14 de noviembre – Primera Procesión Eucarística y Jornada Recreativa para Adultos Mayores

18:30 hs: Salida desde calle Añatuya y Santa Catalina Labouré hasta el templo.

19:00 hs: Inicio de la jornada recreativa para adultos mayores.

17 de noviembre – Caminata con María

19:30 hs: Salida desde calle Magallanes y Av. del Libertador (frente a la familia Vélez), regresando por Magallanes y calle 190 hasta el templo.

Del 18 al 26 de noviembre, inicia la novena en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa

18/11 – Inicio de la Novena

Petición: Socios, devotos y benefactores.

19:30 hs: Procesión Eucarística desde Ojo de Agua y Obispo Barzano hasta el templo (regreso por Juan B. Justo).

20:00 hs: Santa Misa.

19/11 – Por los enfermos terminales

19:30 hs: Santo Rosario.

20:00 hs: Santa Misa / Celebración de la Palabra.

Comunidad invitada: San Pantaleón.

20/11 – Por el valor de la vida

19:30 hs: Adoración Eucarística por las vocaciones.

20:00 hs: Misa / Celebración.

Comunidad invitada: San José Obrero.

21/11 – Por los agentes sanitarios

19:30 hs: Santo Rosario.

20:00 hs: Santa Misa por los enfermos, con el signo de las cintas con intenciones de los fieles (celebrada por el Padre Panchito).

Comunidad invitada: Sede Parroquial.

22/11 – Por la conversión de los corazones indiferentes

18:30 hs: Santo Rosario.

19:00 hs: Santa Misa, a cargo del grupo de Adoradores.

23/11 – Por el pueblo santiagueño y el mundo entero

09:00 hs: Procesión con Cristo Rey y Ntra. Sra. de Sumampa.

09:30 hs: Santa Misa / Celebración de la Palabra, a cargo del grupo peregrino San Cayetano.

24/11 – Por las familias y la educación

19:30 hs: Santo Rosario.

20:00 hs: Santa Misa / Celebración.

Comunidad invitada: María de Guadalupe.

25/11 – Por los jóvenes y niños

19:30 hs: Santo Rosario.

20:00 hs: Santa Misa / Celebración, a cargo del grupo Acción Católica Parroquial.

26/11 – Por la Arquidiócesis y la comunidad parroquial

19:30 hs: Santo Rosario.

20:00 hs: Santa Misa / Celebración.

21:00 hs: Adoración Eucarística.

22:00 hs: Salida de la Imagen de la Virgen para bendecir a la comunidad.

Comunidad invitada: Ntra. Sra. de Luján.

27 de noviembre, fiesta patronal:

Mañana

06:00 hs: Salva de bombas.

06:30 hs: Rosario de la Aurora, a cargo del grupo “Amigos del Rosario”.

07:00 hs: Peregrinación a pie desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

08:00 hs: Misa del Peregrino, presidida por el Arzobispo, Card. Vicente Bokalic, seguida de desayuno comunitario.

Tarde / Noche

19:00 hs: Procesión de la Luz por las calles del barrio (los participantes pueden traer velitas). El recorrido partirá desde Santiago Herrera por Santa Catalina hasta Comandante Córdoba, regresando al templo por Ojo de Agua hacia Santiago Herrera.

20:00 hs: Misa Central de la Fiesta Patronal.

28 de noviembre, día de Santa Catalina Labouré

19:30 hs: “El Rincón de Catalina”, un stand con información sobre las apariciones e historia de la santa.

20:00 hs: Santa Misa en acción de gracias.



