Famke Janssen, considera que ser llamada “chica Bond” fue una etiqueta sexista

Famke Janssen, quien alcanzó la fama interpretando a una asesina que mata a sus víctimas entre los muslos en la película GoldenEye (1995), aseguró que siempre consideró “denigrante” el título de “chica Bond”.

La actriz neerlandesa, conocida también por su participación en las franquicias de X-Men y Taken, confesó que al principio dudó en aceptar el papel que marcó el debut de Pierce Brosnan como James Bond.

“Era muy consciente de los riesgos de ser una modelo convertida en actriz convertida en chica Bond”, declaró al diario The Guardian. “Siempre pensé que ‘chica Bond’ era un término denigrante. Pero también pensé: ‘No tengo nada que perder; si lo voy a hacer, lo haré por completo’”.

Janssen explicó que improvisó muchos de los rasgos de su personaje, Xenia Onatopp, para hacerla más memorable que las chicas Bond tradicionales. En la cinta, su personaje, una letal secuaz del agente renegado 006 interpretado por Sean Bean, muestra un placer casi orgásmico frente a la violencia.

“Crecí viendo películas de Bond porque a mi papá le gustaban, y siempre las vi como comedias, como algo irónico”, comentó. “Pensé: ‘Voy a hacer que este personaje sea inolvidable’. Me arriesgué. Pudo haber salido mal. No sé de dónde saqué la confianza”.

En una entrevista con The Independent en 2022, Famke Janssen recordó los prejuicios que enfrentó sobre su carácter y talento actoral debido a su pasado como modelo y su papel en GoldenEye.

“Ya tenía que lidiar con el estereotipo de haber sido modelo, pero después sumé otra etiqueta: modelo convertida en actriz convertida en chica Bond”, explicó.

La actriz también reveló que tuvo que luchar para conseguir un papel en City of Industry, un drama independiente de 1997, donde interpretó a una viuda de clase trabajadora. Su coprotagonista, Harvey Keitel, llegó a preguntarle si alguna vez había lavado su propia ropa.

“Créeme: vengo de la nada”, respondió Janssen. “Soy una actriz hecha a sí misma. Limpié baños, trabajé en bares… esa idea de que soy una estrella de cine glamorosa no tiene nada que ver con la realidad”.

Janssen protagoniza actualmente la serie dramática Amsterdam Empire en Netflix, donde interpreta a una exestrella pop envuelta en una guerra con su exesposo, un magnate de la marihuana. Aunque nació y creció en Ámsterdam, este es el primer papel de su carrera en el que habla completamente en neerlandés frente a cámara.