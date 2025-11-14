Olímpico no pudo en su visita a Oberá en Misiones

El elenco bandeño cayó 86 a 62 en el marco de una nueva presentación de la Liga Nacional de Básquet.

14/11/2025

Olímpico cayó por un contundente por 86-62 ante El Celeste, en un partido que terminó quebrando en el segundo tiempo gracias a un juego sólido en defensa y un ataque que encontró múltiples variantes. Con esta actuación, los dirigidos por Fabio Demti alcanzaron un récord de 5-3 y se acomodan en la tabla, mientras que el elenco bandeño sufrió su sexta caída en nueve presentaciones.

Desde el arranque, OTC impuso condiciones con el dominio de Williams Vorhees en la zona pintada y los aportes de Brocal y Sansimoni, quienes dieron fluidez al ataque local. En la visita, MC Kinney castigó desde el perímetro y Bressan complicó con su presencia en la pintura, aunque no alcanzó para frenar el empuje misionero. El primer tramo terminó 20-13, mostrando un Oberá más firme.

En el segundo cuarto, el Celeste ajustó la defensa, rotó bien sus piezas y encontró respuestas con los ingresos de Andújar y Drapper, que aportaron energía y puntos en transición. Olímpico intentó mantenerse cerca con las apariciones de Vieta, Granberry y Facello, pero nuevamente el local cerró mejor y se fue al descanso 45-33, tras un parcial de 25-20 que le permitió estirar diferencias.

La visita reaccionó en el tercer cuarto y llegó a ponerse a cinco puntos, aprovechando un pasaje errático del Celeste. Sin embargo, un tiempo muerto de Demti ordenó al equipo y Oberá volvió a dominar el trámite con un parcial 18-19, dejando el marcador 63-52 rumbo al último capítulo. La solidez mental del local evitó cualquier intento de remontada santiagueña.

En los diez minutos finales, OTC mostró su versión más contundente: triples de Brocal, penetraciones de Drapper y la potencia de Vorhees bajo el aro terminaron de liquidar el pleito. La defensa intensa fue clave para sentenciar el 23-10 del último cuarto, que dejó el marcador final en 86-62 y desató la fiesta en Misiones.