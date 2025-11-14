Ingresar
Córdoba: desbaratan una banda familiar que vendía droga cerca de un centro de rehabilitación

La FPA realizó cuatro allanamientos en zona norte y detuvo a todos los miembros de la organización que operaba en distintos puntos del barrio.

Tras seis meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarmó una banda familiar que manejaba dos puntos de venta en la zona norte de la ciudad. 

Los tres detenidos, dos hombres de 27 y 33 años y una mujer de 65, madre e hijo entre ellos, operaban en cuatro viviendas de los barrios Autódromo y Cerro Norte.

La venta se realizaba a través de un kiosco trucho montado en un monoambiente, otros dos lugares usados como “búnker” y un domicilio para guardar la droga. La FPA secuestró un revólver calibre 32, 31 cartuchos, un Citroën Picasso, dosis de cocaína y otros elementos para la causa, con apoyo de la División K9.

Según la investigación, la banda vendía a pocos metros de un centro municipal de rehabilitación. Cuando detectaban movimientos policiales, cambiaban de lugar para seguir comercializando. 

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico ordenó el traslado de los tres detenidos y avanza con la causa bajo la Ley de Estupefacientes.

