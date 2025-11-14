Ingresar
Familia desesperada pide ayuda para encontrar a Sultana en el barrio Siglo XXI

La mascota, de 13 años y con tratamiento médico, desapareció el miércoles 12 de noviembre por la mañana.

Hoy 15:01
Sultana

Vecinos del barrio Siglo XXI se encuentran en alerta por la desaparición de una perra de gran tamaño que responde al nombre de Sultana y fue vista por última vez el miércoles 12 de noviembre, entre las 8 y las 11 hs, en la manzana 24 del mencionado barrio.

Sultana tiene hocico canoso, cuerpo marrón atigrado, pesa más de 20 kg y, con 13 años de edad, requiere un tratamiento médico que la familia está preocupada por mantener.

Sus dueños solicitan la colaboración de vecinos y transeúntes para localizarla, y ofrecen recompensa a quien pueda brindar información sobre su paradero, al número 3856-970839.

