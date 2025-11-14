Mitre depura el plantel: las primeras bajas y los nombres que regresan para el 2026

Bajo las órdenes de Carlos Mayor, el Aurinegro comenzó a mover fichas para la próxima temporada. Hay salidas confirmadas, jugadores que volverán de préstamos y sólo tres futbolistas asegurados.

Hoy 17:32

Mitre ya puso primera en la planificación del plantel rumbo a la próxima temporada y lo hizo con varias decisiones fuertes. Bajo la conducción de Carlos Mayor, el club confirmó las primeras bajas: Óscar Piris, Marcos Sánchez y Cristian Díaz no seguirán en el Aurinegro. La dirigencia comunicó que no serán tenidos en cuenta y deberán buscar nuevos destinos.

Otro punto clave pasa por los futbolistas que, si bien tienen contrato vigente, saldrán a préstamo para sumar rodaje. Se trata de Melillán y Mieres, quienes no entran en la consideración del entrenador para el próximo torneo. En tanto, Romero continuará en el club, pero lo hará por un motivo especial: está lesionado, no será parte del plantel profesional y cumplirá un rol institucional mientras avanza en su recuperación.

También hubo movimientos en la lista de regresos. De cara a la pretemporada volverán jugadores que estaban cedidos: Godoy, proveniente de Juventud Unida de San Luis; Ferreira, actualmente en Chile; Goitea, desde Huracán; y Cabral, de Central Córdoba, quien retornará únicamente si su club no hace uso de la opción de compra.

En medio de tantas variantes, hay tres nombres que Mayor ya considera como fijos para el armado del nuevo Mitre. Se trata de Rosales, Alessandroni y Montenegro, quienes seguirán siendo parte del núcleo central del plantel para afrontar el próximo desafío deportivo.