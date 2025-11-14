Sarmiento se lo empató a San Lorenzo sobre el final en el Nuevo Gasómetro

El Ciclón lo ganaba, pero en el cierre del encuentro el Verdolaga dejó las cosas 1 a 1 en la última fecha del Clausura.

Hoy 22:20

San Lorenzo fue más durante gran parte del partido y dominó a un Sarmiento que recién reaccionó en los minutos finales. El equipo de Sava sufrió para generar peligro y apenas mostró signos de recuperación cuando el local sintió el cansancio en el tramo decisivo del encuentro. Aun así, le costaba llegar con claridad hasta que encontró espacio en la pelota parada.

Primero, el Verde avisó con un centro peligroso que casi termina en gol, pero Altamirano apareció con una atajada espectacular para desviar un cabezazo que tenía destino de red. Sin embargo, en el cierre, tras un córner desde la derecha que la defensa azulgrana no pudo despejar del todo, Villalba tomó el rebote y definió con precisión para establecer el 1-1 que le dio vida a los de Junín.

Con esta igualdad, Sarmiento obliga a Gimnasia a ganarle el lunes a Platense para arrebatarle el octavo puesto en la Zona B, mientras que San Lorenzo se queda sin opciones de pelear por la localía en los octavos. Además, el Ciclón deberá conformarse con asegurar su lugar en la Copa Sudamericana, ya que sin triunfo quedó sin chances de acceder al repechaje de la Libertadores.