Scaloni, tras el triunfo ante Angola: “Pudimos hacerlo mejor”

El DT de la Selección Argentina valoró el cierre del año con triunfo en Luanda, celebró los debuts y explicó por qué cuidó a Otamendi en el amistoso.

Hoy 16:48

La Selección Argentina cerró su 2025 con un triunfo sólido por 2-0 ante Angola en el Estadio 11 de Noviembre, gracias a los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi. Tras el encuentro, Lionel Scaloni habló en conferencia y destacó el valor del amistoso ante un rival físico y poco habitual.

“Siempre se aprende cuando jugás contra equipos que no conocés tanto y tan fuertes físicamente como Angola. Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos pudimos hacerlo mejor”, expresó el entrenador, dejando claro que el balance fue positivo.

El DT también resaltó los debut de Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli, y reconoció el buen nivel del conjunto africano. “Intentamos jugar con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido. Sabemos que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien y estamos agradecidos por el recibimiento”, afirmó.

Otra de las novedades fue la presencia de Nicolás Tagliafico como zaguero, reemplazando a Nicolás Otamendi, quien apuntaba a titular pero finalmente no jugó. Scaloni explicó la decisión: “Preferimos cuidarlo. Lo conocemos. Hoy elegimos a otros chicos, pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”.