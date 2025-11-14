Citaron a indagatoria a Diego Spagnuolo y a otros exfuncionarios por la causa ANDIS

Así lo solicitó el fiscal federal Franco Picardi que lleva adelante la investigación por supuestos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hoy 17:25

Tras levantarse el secreto de sumario en la causa que investiga las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal federal Franco Picardi citó a indagatoria a Diego Spagnuolo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, requirió que se hagan presentes otros exfuncionarios y distintas personas del sector privado vinculadas a droguerías y prestadores de medicamentos e insumos de altos costos. En total, los indagados serán 15.

El fiscal habría detectado una organización delictiva, direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos y sobreprecios.

La Justicia investiga también el pago de sobornos a los funcionarios públicos. Todos los ilícitos en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud. Entre ellas, madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza.