Citaron a indagatoria a Diego Spagnuolo y a otros exfuncionarios por la causa ANDIS

Así lo solicitó el fiscal federal Franco Picardi que lleva adelante la investigación por supuestos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Tras levantarse el secreto de sumario en la causa que investiga las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal federal Franco Picardi citó a indagatoria a Diego Spagnuolo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Además, requirió que se hagan presentes otros exfuncionarios y distintas personas del sector privado vinculadas a droguerías y prestadores de medicamentos e insumos de altos costos. En total, los indagados serán 15.
El fiscal habría detectado una organización delictiva, direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos y sobreprecios.
La Justicia investiga también el pago de sobornos a los funcionarios públicos. Todos los ilícitos en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud. Entre ellas, madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza.