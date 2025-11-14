La Municipalidad pondrá a disposición colectivos eléctricos para el recorrido durante la Noche de los Museos

La Noche de los Museos se hará este sábado 15 de noviembre.

Hoy 18:08

Para facilitar el desplazamiento de los vecinos, la Municipalidad de la Capital dispuso el servicio de colectivos eléctricos durante la Noche de los Museos, que se realizará este sábado 15 de noviembre.

Las unidades circularán entre las 20 y las 23:30 cada media hora y recorrerán todos los espacios culturales y artísticos que formarán parte de este importante evento.

El bus eléctrico 1 partirá desde el Centro Cultural del Bicentenario y el bus eléctrico 2 partirá desde el Museo de Arte Sacro Francisco Solano.

Los colectivos pasarán por la Biblioteca Agustín Álvarez, El Observatorio, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Patio del Indio Froilán, la Casa de la Cultura Argañaraz Alcorta, el Complejo Casa Taboada, la Galería CRONOS, la Dirección de Imprenta y el Boletín Oficial, entre muchos otros espacios.