Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 NOV 2025 | 24º
X
Locales

La intendente Fuentes visitó la muestra anual de la Escuela Técnica N° 3 “Ing. Santiago Maradona”

El evento se desarrolló bajo el lema "Manos que crean, mentes que innovan".

Hoy 18:13

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, visitó la Muestra Anual de la Educación Técnica organizada por la Escuela Técnica N° 3 “Ing. Santiago Maradona” bajo el lema “Manos que crean, mentes que innovan”.

La jornada buscó destacar la importancia de la formación técnica en el desarrollo productivo y social, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Educación Técnica, que se celebra cada 15 de noviembre.

La jefa comunal recorrió junto al director, Gustavo Paz, los stands ubicados en el patio de talleres y galerías del establecimiento, donde los alumnos exhibieron sus proyectos, maquetas y experiencias educativas desarrolladas durante el año.

TEMAS Norma Fuentes

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con goles de Messi y Lautaro, Argentina cerró el año con un triunfo ante Angola
  2. 2. Argentina cayó ante México en los penales y quedó eliminado del Mundial Sub-17
  3. 3. Dejó el auto estacionado en la calle, sin trabar las puertas y le robaron una millonaria suma de dinero
  4. 4. Desarticulan dos puntos de venta de drogas en el Bº General Paz y detienen a un hombre de 37 años
  5. 5. Vendedores ambulantes tucumanos denunciaron el robo de su mercadería tras ser retenidos en una vivienda del barrio La Católica
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT