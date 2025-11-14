La intendente Fuentes visitó la muestra anual de la Escuela Técnica N° 3 “Ing. Santiago Maradona”

El evento se desarrolló bajo el lema "Manos que crean, mentes que innovan".

Hoy 18:13

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, visitó la Muestra Anual de la Educación Técnica organizada por la Escuela Técnica N° 3 “Ing. Santiago Maradona” bajo el lema “Manos que crean, mentes que innovan”.

La jornada buscó destacar la importancia de la formación técnica en el desarrollo productivo y social, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Educación Técnica, que se celebra cada 15 de noviembre.

La jefa comunal recorrió junto al director, Gustavo Paz, los stands ubicados en el patio de talleres y galerías del establecimiento, donde los alumnos exhibieron sus proyectos, maquetas y experiencias educativas desarrolladas durante el año.