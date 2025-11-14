Aniversario de Los Romanos: Silva Neder ratificó el compromiso con el desarrollo

La localidad del departamento Robles celebró sus 191 años de vida institucional.

Hoy 21:29

La localidad de Los Romanos, en el departamento Robles, celebró sus 191 años de vida institucional con un acto central encabezado por el Vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, en representación del Gobernador Dr. Gerardo Zamora.

El Vicegobernador fue recibido por el comisionado municipal local, Sergio Coronel, y estuvo acompañado por el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; director de Municipalidades, José Herrera; comisionado de Colonia El Simbolar, Ángel Iñiguez; comisionado electo de Villa Robles, Willy Khairallah; entre otras autoridades.

En su mensaje a la comunidad, Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador de la provincia, Gerardo Zamora y del gobernador electo, Elías Miguel Suárez y ratificó "el compromiso permanente con esta gestión municipal y con toda esta querida comunidad de Los Romanos".

El Vicegobernador recordó que el Gobierno encabezado por Gerardo Zamora inauguró recientemente en Los Romanos varias obras, entrega ellas, un moderno Puesto Sanitario con equipamiento nuevo, la entrega de una ambulancia 0 km y la pavimentación del empalme entre la Ruta Provincial N° 1 y la ex Ruta Nacional N° 34, una obra de 4.2 kilómetros con pavimento de hormigón que incluye un nuevo puente sobre el Canal Fernández e iluminación LED, llegando hasta la localidad de Vilmer.

"En materia de prevención y a través de la Secretaría de Seguridad, la comunidad cuenta ahora con una nueva garita de vigilancia y control policial permanente frente de la escuela de Sauce Bajada, a la cuál está destinado el motohevículo que acabamos de entregar aquí a los funcionarios policiales", remarcó.

Silva Neder afirmó: "Aquí en Los Romanos, también se ve la clara muestra de la visión transformadora que el gobernador Zamora impulsa para cada rincón de la provincia con un Estado presente".

Puntualizó: "En este marco también es oportuno agradecer la participación ciudadana que hubo en las elecciones del pasado 26 de octubre, ya que Santiago del Estero ha sido la provincia que mayor porcentaje de participación tuvo en el país. También, muchas gracias a los que ratificaron y siguen creyendo que este proyecto político que lo conduce Gerardo Zamora es el adecuado para los cuatro años de gestión por venir".

Por su parte, el comisionado Sergio Coronel agradeció el "apoyo permanente" del Dr. Gerardo Zamora, señalando que "sin su ayuda sería imposible el gran desarrollo y progreso de todos los pueblos santiagueños".

En el acto, se recordaron obras que están en ejecución establecimientos educativos, iluminación en distintos sectores de la localidad, pavimentación y cordón cuneta de varias cuadras.