Aseguran que Marcelo Tinelli atraviesa un problema de salud en medio de la interna familiar

El conductor estaría pasando un mal momento después de las amenazas que recibió su hija Juanita y las fracturas en el clan.

Hoy 22:42

Marcelo Tinelli está pasando un mal momento después de que saliera a la luz la interna familiar que se vive en el clan. Desde el episodio de las amenazas de muerte a su hija Juanita, el conductor no volvió a su programa de streaming y estaría atravesando un problema de salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según contó el periodista Gustavo Méndez en La mañana con Moria (Eltrece), El Cabezón está sufriendo mucho el quiebre en la familia. "Candelaria y Juana no se hablan. Esto es información, no es opinión. Francisco tomó partido por Juanita, brilla por su ausencia, pero si tiene que elegir, elige a su hermana", introdujo el panelista.

“Marcelo no está bien. Está medicado y depresivo“, aseguró Méndez. Luego, expuso que el presentador tiene problemas económicos: ”Nadie le quiere prestar plata por lo que hay del otro lado. No quieren meterse con el otro lado, a quien le debe Marcelo. Es un combo, un conjunto… hace poco le ingresó el segundo pago de Amazon Prime, por eso volvió a grabar“.

El panelista sostuvo que “a Marcelo es verdad que le preocupa el tema de la familia, pero el tema de la guita y de las deudas no lo está dejando dormir”. En síntesis, aunque lo afectivo influye, la cuestión económica también es un motivo de inquietud para Tinelli. Moria, fiel a su estilo filoso, remató: “Más vale, tiene que seguir generando para poder mantener ese imperio”.