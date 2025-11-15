Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 NOV 2025 | 20º
X
Somos Deporte

Quimsa se hizo fuerte en el Ciudad y venció a Gorriones por la Liga Femenina

Las Fusionadas ganaron 74-65 con una buena actuación de Lorena Campos, autora de 19 puntos, 12 rebotes y 5 robos.

14/11/2025

Quimsa sumó un triunfo clave en el estadio Ciudad al vencer 74-65 a Gorriones de Río Cuarto, en un duelo donde las santiagueñas mostraron solidez, variantes ofensivas y una defensa que marcó diferencias desde el arranque. El equipo capitalino, que ahora acumula seis victorias y siete derrotas, volvió a apoyarse en la jerarquía de Lorena Campos, figura excluyente de la noche.

En el inicio hubo paridad, Campos protagonista del lado local y en Gorriones sumaba Ruffino para el nueve iguales. Triples de Campos y Leguizamón acomodaron el score para la Fusión que cerraba el primero 21 a 9.

En el segundo segmento la rotación de Quimsa anotó con Paoli y Macció mientras que las dirigidas por Sayago descontaron con libres de Soto. El dueño de casa respondió con las jóvenes Peralta y Macció ante un conjunto de Río Cuarto qué buscó con Gregrorio, pero Quimsa se iba al entretiempo cómodamente 49 a 28.

Luego del descanso principal hubo un cuarto fluido con paridad, Campos siguió sumando con Campos y Peralta mientras que a distancia Soto y Gregrorio convirtieron en Gorriones, faltando diez minutos la Fusión 65 a 40.

En el desenlace no hubo cambios en el liderazgo, si bien el elenco Tricolor descontó con unas bombas de Gregorio, las locales se apoyaron en la diferencia además de arrestos de Campos y Perqlrq para poner cifras definitivas, victoria santiagueña 74 a 65. Lorena Campos la rompió con 19 puntos, 12 rebotes, 5 robos y 1 tapa, además Agostina Leguizamón anotó 14. En la visita 19 para Jacqueline Soto.

Quimsa (seis triunfos y siete derrotas) recibirá el lunes a Chañares mientras que Gorriones (seis victorias y seis caídas) jugará el lunes ante San José.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impresionantes videos: un polo industrial explotó en Ezeiza y hay al menos 15 heridos, entre ellos policías y bomberos
  2. 2. Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas
  3. 3. Fuentes destacó a las maestras municipales en el acto de entrega de reconocimientos a la trayectoria docente
  4. 4. Madre e hija lesionadas tras insólito accidente con su moto
  5. 5. Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT