Quimsa se hizo fuerte en el Ciudad y venció a Gorriones por la Liga Femenina

Las Fusionadas ganaron 74-65 con una buena actuación de Lorena Campos, autora de 19 puntos, 12 rebotes y 5 robos.

14/11/2025

Quimsa sumó un triunfo clave en el estadio Ciudad al vencer 74-65 a Gorriones de Río Cuarto, en un duelo donde las santiagueñas mostraron solidez, variantes ofensivas y una defensa que marcó diferencias desde el arranque. El equipo capitalino, que ahora acumula seis victorias y siete derrotas, volvió a apoyarse en la jerarquía de Lorena Campos, figura excluyente de la noche.

En el inicio hubo paridad, Campos protagonista del lado local y en Gorriones sumaba Ruffino para el nueve iguales. Triples de Campos y Leguizamón acomodaron el score para la Fusión que cerraba el primero 21 a 9.

En el segundo segmento la rotación de Quimsa anotó con Paoli y Macció mientras que las dirigidas por Sayago descontaron con libres de Soto. El dueño de casa respondió con las jóvenes Peralta y Macció ante un conjunto de Río Cuarto qué buscó con Gregrorio, pero Quimsa se iba al entretiempo cómodamente 49 a 28.

Luego del descanso principal hubo un cuarto fluido con paridad, Campos siguió sumando con Campos y Peralta mientras que a distancia Soto y Gregrorio convirtieron en Gorriones, faltando diez minutos la Fusión 65 a 40.

En el desenlace no hubo cambios en el liderazgo, si bien el elenco Tricolor descontó con unas bombas de Gregorio, las locales se apoyaron en la diferencia además de arrestos de Campos y Perqlrq para poner cifras definitivas, victoria santiagueña 74 a 65. Lorena Campos la rompió con 19 puntos, 12 rebotes, 5 robos y 1 tapa, además Agostina Leguizamón anotó 14. En la visita 19 para Jacqueline Soto.

Quimsa (seis triunfos y siete derrotas) recibirá el lunes a Chañares mientras que Gorriones (seis victorias y seis caídas) jugará el lunes ante San José.