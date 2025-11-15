El gobernador Zamora recibió al diputado nacional Leandro Santoro

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno. “Gerardo trabaja mucho en su provincia”, destacó el legislador nacional.

Hoy 05:20

El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por el jefe de Gabinete, Elías Suárez, recibió al diputado nacional Leandro Santoro, quien participó en un conversatorio en la ciudad de Fernández.

Tras la reunión, Santoro -que llegó acompañado del legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Grillo- destacó las virtudes de Zamora: "Es un gobernador con una mirada bien puesta con respecto a lo que pasa en toda la región, lo que es poco usual. Conozco a muchos gobernadores, pero Gerardo es quien trabaja mucho en su provincia".

Con respecto a Santiago del Estero, dijo: "Es una provincia muy pujante, que tiene problemas como todas las demás, pero que tiene gobernantes con demasiada claridad y sobre todo sensibilidad social".