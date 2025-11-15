Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 NOV 2025 | 20º
X
Locales

El gobernador Zamora recibió al diputado nacional Leandro Santoro

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno. “Gerardo trabaja mucho en su provincia”, destacó el legislador nacional.

Hoy 05:20
Gerardo Zamora y Leandro Santoro.

El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por el jefe de Gabinete, Elías Suárez, recibió al diputado nacional Leandro Santoro, quien participó en un conversatorio en la ciudad de Fernández.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras la reunión, Santoro -que llegó acompañado del legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Grillo- destacó las virtudes de Zamora: "Es un gobernador con una mirada bien puesta con respecto a lo que pasa en toda la región, lo que es poco usual. Conozco a muchos gobernadores, pero Gerardo es quien trabaja mucho en su provincia".

Con respecto a Santiago del Estero, dijo: "Es una provincia muy pujante, que tiene problemas como todas las demás, pero que tiene gobernantes con demasiada claridad y sobre todo sensibilidad social".

TEMAS Gerardo Zamora Elías Suárez Leandro Santoro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impresionantes videos: un polo industrial explotó en Ezeiza y hay al menos 15 heridos, entre ellos policías y bomberos
  2. 2. Confirmaron al menos 20 heridos: una embarazada intoxicada, quemados y un hombre infartado
  3. 3. Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas
  4. 4. Icardi y la China Suárez revelaron cómo resuelven sus discusiones puertas adentro: “Él es muy rencoroso”
  5. 5. Madre e hija lesionadas tras insólito accidente con su moto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT