Thiago Medina, entre la rehabilitación y nuevos sueños: “Quiero hacer cosas para el bien”

A dos meses del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano habló con TN Show sobre su progreso diario, los cambios en su vida y los proyectos que lo motivan: desde retomar su verdulería hasta lanzar nueva música.

Hoy 08:31

En plena recuperación y con una energía renovada, Thiago Medina compartió cómo transita su día a día tras el accidente en moto que marcó un antes y un después en su vida. En diálogo con TN Show, el joven habló de sus avances, sus miedos y los nuevos caminos que quiere construir junto a Daniela Celis, mamá de sus gemelas Laia y Aimé.

“Todos los días estoy progresando un poquito más”, expresó con visible emoción, agradecido por el acompañamiento de su familia en este proceso que, asegura, lo transformó por completo. Consciente del riesgo que vivió, Thiago afirmó que no piensa volver a subirse a una moto. En su lugar, ahora se traslada en bicicleta hasta la estación de tren, un cambio que siente más seguro y saludable.

Lejos de quedarse quieto, el ex participante de Gran Hermano ya proyecta su futuro laboral y personal. “Quiero hacer cosas para el bien. Tengo muchas ganas de tener mi verdulería de vuelta”, confesó, recordando aquel emprendimiento que lo acompañó antes de la fama y que hoy sueña con recuperar.

Pero sus planes no terminan ahí. Con entusiasmo, adelantó que también busca retomar su costado artístico: “Estoy por estrenar dos canciones, ya las tengo escritas, tengo que ir al estudio nomás”, contó sobre la música que espera lanzar en las próximas semanas.