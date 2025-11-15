Conmoción en Córdoba por la muerte de un niño que fue atropellado por un camión

Personal médico que acudió al lugar confirmó el deceso del pequeño, pese a los esfuerzos iniciales de asistencia. Tenía 8 años.

Hoy 08:37

Un dramático accidente ocurrido en la tarde de este viernes en la zona norte de Córdoba terminó con la muerte de un niño de 8 años, atropellado por un camión de gran porte que transportaba poda.

El hecho sucedió en avenida José María Eguía Zanón (Guía Janón), a pocos metros del club Tala Rugby, en barrio Villa Warcalde.

Según informa Cadena 3, el pequeño habría separado su mano de la de su madre y cruzado de manera imprevista la avenida en el momento en que pasaba el camión. De acuerdo con la Policía, el impacto fue inevitable y el niño murió de manera instantánea. Personal médico que llegó al lugar confirmó el deceso.

La situación generó conmoción entre los vecinos, ya que la familia reside en el sector.