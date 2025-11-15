Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 NOV 2025 | 23º
X
Regionales

Conmoción en Córdoba por la muerte de un niño que fue atropellado por un camión

Personal médico que acudió al lugar confirmó el deceso del pequeño, pese a los esfuerzos iniciales de asistencia. Tenía 8 años.

Hoy 08:37

Un dramático accidente ocurrido en la tarde de este viernes en la zona norte de Córdoba terminó con la muerte de un niño de 8 años, atropellado por un camión de gran porte que transportaba poda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho sucedió en avenida José María Eguía Zanón (Guía Janón), a pocos metros del club Tala Rugby, en barrio Villa Warcalde.

Según informa Cadena 3, el pequeño habría separado su mano de la de su madre y cruzado de manera imprevista la avenida en el momento en que pasaba el camión. De acuerdo con la Policía, el impacto fue inevitable y el niño murió de manera instantánea. Personal médico que llegó al lugar confirmó el deceso.

La situación generó conmoción entre los vecinos, ya que la familia reside en el sector.

TEMAS Accidente Provincia de Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Confirmaron al menos 20 heridos: una embarazada intoxicada, quemados y un hombre infartado
  2. 2. Madre e hija lesionadas tras insólito accidente con su moto
  3. 3. Icardi y la China Suárez revelaron cómo resuelven sus discusiones puertas adentro: “Él es muy rencoroso”
  4. 4. Aldosivi y San Martín de San Juan juegan una final por el descenso en Mar del Plata
  5. 5. El tiempo para este sábado 15 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan cielo algo nublado y máxima de 31º
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT