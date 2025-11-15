El CCB dictará el taller de arte "Un viaje al futuro"

Para niños de 5 a 11 años. El CCB invita a vivir una experiencia única donde la imaginación y la creatividad serán protagonistas.

Hoy 10:34

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 18 y el jueves 20 de noviembre, el Taller de Arte "Un viaje al futuro", destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 h y en forma gratuita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El CCB invita a los niños a vivir una experiencia única donde la imaginación y la creatividad serán protagonistas.

Con la lectura de un cuento y acompañados por la atmósfera especial de la Space Music, los niños explorarán, durante el taller, la forma de transformar a Santiago del Estero en una ciudad futurista.

Trabajando con "collage futurista", combinarán palabras, sonidos y colores para dar forma a sus obras; utilizarán papeles metalizados y materiales reciclados, con los que mezclarán dibujo, pintura y texturas.

El taller será el espacio para inventar, compartir y dejar volar la fantasía.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.