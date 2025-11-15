Colapinto y el futuro de la Fórmula 1: las nuevas reglas que se debaten para 2026

El piloto argentino volverá a ser uno de los protagonistas de la próxima temporada en la Máxima.

Hoy 10:40

La FIA avanza con definiciones clave para la próxima era de la Fórmula 1, en un debate que podría modificar de manera significativa el panorama de la categoría y afectar directamente la campaña del argentino Franco Colapinto, confirmado como segundo piloto de Alpine para 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cuarta y última reunión de la Comisión Técnica 2025, realizada en Londres, reunió a figuras centrales como Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, y Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1, quienes pusieron sobre la mesa una serie de reformas que podrían cambiar el formato, la estética y la seguridad de la competencia.

Dos paradas obligatorias y neumáticos: el debate central

Uno de los puntos más discutidos fue la posibilidad de implementar dos paradas obligatorias en boxes en cada Gran Premio. La idea apunta a incrementar la emoción en pista y evitar estrategias conservadoras, pero aún no existe consenso entre los equipos y Pirelli, proveedor oficial de neumáticos.

Te recomendamos: Alpine explicó los repetidos problemas en boxes que afectaron a Franco Colapinto

La propuesta contempla limitar la vida útil de las gomas y exigir el uso de tres compuestos diferentes durante la carrera. Por el momento, el debate continúa y recién después de las primeras fechas de 2026 podría haber una decisión definitiva.

Ajustes aerodinámicos y nueva identidad visual

También hubo avances en las modificaciones a las Restricciones de Pruebas Aerodinámicas (ATR), que buscan adaptar la categoría a nuevas tecnologías de simulación sin elevar los costos.

Otro cambio relevante apunta a la imagen de los autos: desde 2026, al menos el 55% de la carrocería deberá estar cubierta con pintura o adhesivos. Esta medida plantea dejar atrás la tendencia de exhibir amplias zonas de fibra de carbono y garantizar diseños más identificables para cada equipo.

Dorsales, refrigeración y mejoras de seguridad

Entre las novedades más destacadas, los pilotos podrán cambiar de dorsal a lo largo de su carrera, flexibilizando una regla vigente desde 2014.

Se evaluó además la obligatoriedad del Sistema de Refrigeración para Pilotos (DCS), con rediseños en el circuito, mejoras en la ropa refrigerante y un aumento en el límite de peso permitido para su incorporación. La FIA continuará recibiendo aportes de la Asociación de Pilotos (GPDA) antes de definir cómo se aplicará el sistema.

Te recomendamos: Ecclestone, entre la advertencia y el respaldo: su contundente mirada sobre Franco Colapinto

Todas las propuestas serán elevadas al Consejo Mundial del Deporte Motor el 10 de diciembre. Si obtienen luz verde, la Fórmula 1 iniciará una nueva etapa donde la estrategia, la tecnología y la seguridad tendrán un papel todavía más determinante, en un escenario que también marcará los primeros pasos de Franco Colapinto en la máxima categoría.