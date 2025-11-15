“La Noche de los Museos” y una cita imperdible para unir el patrimonio, la historia y las artes

Museos Histórico, Antropológico y de Bellas Artes en el CCB, Museos y Espacios Culturales de la ciudad y la provincia. Entrada libre y gratuita en el CCB, de 20 a 22 hs.

Hoy 10:53

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB), celebra, una vez más, la “Noche de los Museos”, este sábado 15 de noviembre. Desde las 20 hasta las 22 horas, las instalaciones del CCB, en calle Libertad 439, serán el lugar de encuentro del público con el patrimonio que conservan los Museos Histórico “Dr. Orestes Di Lullo, de Ciencias Naturales y Antropológicas “Emilio y Duncan Wagner” y de Bellas Artes “Ramón Gómez Cornet”; las muestras actualmente en exposición y sus históricos túneles, patios y paseos.

Una noche mágica, plena de brillo y color, en la que la familia santiagueña podrá disfrutar y deleitarse con las intervenciones artísticas, los juegos, paseos, relatos y la vinculación con el patrimonio, la historia y las artes.

En esta noche tan especial, el CCB estará acompañado en la celebración con museos y espacios culturales de toda la ciudad y la provincia que se han sumado a esta propuesta, con su patrimonio y distintas y atractivas actividades.

La Noche de los Museos, brinda al público la posibilidad de recorrer los museos, muestras y espacios culturales de una manera distinta y amena, incentivando un acercamiento y conexión del público a la cultura local.

El CCB, los Museos y Espacios Culturales adheridos, invitan a toda a la comunidad a disfrutar de esta noche singular, plena de atractivos y de especial contacto con la cultura de Santiago del Estero.

Junto al CCB, se adhieren a este evento:

En ciudad Capital:

Centro Cultural del Bicentenario (CCB) en calle Libertad 439 (Capital), en el horario de 20 a 22 hs.

Museo de Arte Sacro San Francisco Solano en Av. Roca (S) 716 (Capital), en el horario de 21.30 a 00,30 hs.

Complejo Casa Taboada en calle Buenos Aires 136 (Capital), en el horario de 21 a 23 hs.

Casa Argañaraz Alcorta calle Libertad 175 (Capital) en el horario de 20 a 00

MIBO Museo e Imprenta del Boletín Oficial), en calle San Martín N°172, (Capital) en el horario de 20 a 22 hs.

Centro Cultural Ricardo Rojas en calles Libertad y Pringles (Capital) en el horario de 20 a 00 hs.

Patio del Indio Froilán en Av Libertador Norte 4400 - Boca del Tigre, en el horario de 20hs a 24hs

Casataller.Rs en calle Emiliano Santillán 2458 (entre Luis Braile y Chasqui) Barrio Sarmiento, (Capital), en el horario de 20 a 1,30hs.

Galería CRONOS arte & diseño en Salta N° 57 (Capital), en el horario de 20 a 23 hs

Museo Universitario de la Cultura (UCSE) en Av. Alsina y Vélez Sarsfield (Capital) en el horario de 18 a 22 h

Biblioteca Agustín Álvarez en calle Independencia 652 (Capital), en el horario de 19 a 21 h.

Casa Taller la 48 en calle 25 de Mayo 48 (Capital) en el horario de 19 a 22 h

Galería de Arte LA LOCA en calle Castelli 173 (Capital) en el horario de 19 a 23 h

Fundación En Trama Cultura y Ciudadanía en calle Independencia 644 en el horario de 20,30 a 22,30 h

YuVa, Galería de Arte y Diseño en Av. Alsina 771 (Capital) en el horario de 20 a 00 hs

Espacio de Arte Yaguareté en Av. Alsina prolongación, La Bajada - Ruta 1(Capital), en el horario de 20 a 1 hs.

El Taller de Marijó" en Av. Belgrano (S) 2555 en el horario de 19 a 22 hs

En la ciudad de La Banda

Espacio de Arte eLeBe en Av. San Martín 48 La Banda, en el horario de 21 hs a 5 hs

Atelier Cultural en Av. Besares y Garay (Predio Plaza Educativa Mauricio Rojas) La Banda, en el horario de 20:30hs a 01:00 hs

En la ciudad de Frías

El Perro Andaluz en calle Juan Felipe Ibarra 183, Frías, en el horario de 20 a

En la ciudad de Bandera, departamento Belgrano

Biblioteca Popular Belgrano en calle Mitre S/n, Bandera, Dpto Belgrano, Santiago del Estero, en el horario de 20:00 a 23 hs.