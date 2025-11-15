Morelli y Perrone brillaron en Valencia con una gran clasificación argentina en el cierre de Moto3

Marco Morelli logró su mejor sábado en la categoría al terminar quinto y Valentín Perrone finalizó octavo tras una Q2 exigente y cambiante.

Hoy 10:04

La clasificación de Moto3 en el Gran Premio de Valencia dejó una actuación alentadora para los pilotos argentinos. Marco Morelli finalizó quinto y Valentín Perrone octavo, en la antesala de la última carrera de la temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El español Adrián Fernández logró la pole position con un tiempo de 1:36.990, encabezando el 1-2 del Leopard Racing junto a David Almansa, mientras que Máximo Quiles completó el top 3. Para Morelli, el quinto puesto significó su mejor clasificación desde que llegó al Mundial, quedando a solo 306 milésimas de la referencia.

El piloto argentino aprovechó una vuelta rápida detrás de Almansa y consolidó su progreso en la categoría. En tanto, Perrone capitalizó la eliminación de un registro de Taiyo Furusato y se ubicó octavo en una Q2 marcada por el tráfico y las referencias en pista.

La sesión se disputó en un Cheste nublado, con 20°C, poca presencia de viento y una humedad del 54%. El rendimiento conjunto de Morelli y Perrone volvió a poner a la Argentina en escena dentro de una categoría altamente competitiva.

Ambos llegarán con buenas sensaciones a la carrera del domingo, pactada para las 7:00 (hora argentina) en el Circuito Ricardo Tormo, donde buscarán cerrar el año con un resultado destacado.