Policiales

Otro accidente en moto que involucró a una madre con su hija

Añatuya. En pocas horas se produjeron tres accidentes de motos, siniestros que tuvieron como protagonistas a madres e hijas.

Hoy 13:10
Ambulancia hospital Añatuya

Cerca del mediodía se produjo un nuevo siniestro vial, que como particularidad tuvo que fue el tercero en menos de 10 horas y con protagonistas de madres e hijas en todas las ocasiones.

Este último se registró en la intersección de Av. 25 de Mayo y Dr. Stemberg en pleno casco céntrico, donde la conductora de una moto identificada como Nancy Gorosito de 49 años, perdió el control de la misma y terminó derrapando, cayendo pesadamente sobre la cinta asfáltica junto a su hija identificada como Carla Pereyra de 17 años.

Ambas mujeres fueron asistidas por la ambulancia municipal y trasladadas al Hospital zonal, donde quedaron internadas en observación.

