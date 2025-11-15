Una nena de 6 años fue hospitalizada tras un fuerte choque en Av. Solís y Santa Fe

La pequeña viajaba con su mamá cuando una camioneta impactó contra la puerta del acompañante. Fue trasladada al Cepsi y quedó fuera de peligro.

Hoy 14:50

Un nuevo incidente vial ocurrido este viernes por la noche dejó como saldo a una nena de 6 años hospitalizada en el Cepsi. El hecho se registró alrededor de las 22 horas, en la intersección de Av. Solís y Santa Fe, cuando el auto en el que viajaba la pequeña junto a su mamá fue impactado por una camioneta.

Según la reconstrucción policial, la mujer —vecina del barrio Rivadavia— circulaba en un Peugeot 308 por el mismo carril que una camioneta conducida por un joven de apellido Trejo. En circunstancias que aún se investigan, el rodado de mayor porte impactó violentamente contra la puerta del acompañante, donde viajaba la menor.

Por la fuerza del golpe, la niña sufrió lesiones y tuvo que ser inmediatamente trasladada al Cepsi, donde fue asistida por profesionales médicos. Tras los estudios correspondientes, fue puesta fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación mientras evoluciona.

El chofer de la camioneta fue demorado por personal policial, y las investigaciones continúan mientras la menor se recupera.