Gallardo borró a dos jugadores de la lista de convocados de River para el partido clave ante Vélez

En una nómina plagada de ausencias por lesiones, suspensiones y citaciones para la fecha FIFA, el entrenador millonario prescindió por decisión técnica de dos futbolistas.

Hoy 15:15

Marcelo Gallardo sacudió la previa de la última fecha del Torneo Clausura con una decisión inesperada: dejó fuera de la convocatoria a Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja por decisión técnica, luego de sus flojas actuaciones en la derrota del Superclásico ante Boca en la Bombonera. La medida sorprendió incluso dentro del mundo River, ya que ambos venían siendo habituales titulares.

La lista para visitar a Vélez en Liniers está marcada por una larga serie de ausencias entre lesionados, suspendidos y jugadores convocados a selecciones por la fecha FIFA. En total, nueve bajas complican al Muñeco para este cierre de fase regular: Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña (cinco amarillas); Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda (selecciones); Gonzalo Montiel, Maximiliano Meza y Facundo Colidio (lesiones); más los mencionados Díaz y Borja por decisión técnica.

Ante este panorama, Gallardo optó por nutrir la lista con seis juveniles promovidos por su rendimiento en la Reserva: Agustín Ruberto, Facundo González, Ulises Giménez, Joaquín Freitas, Agustín Obregón y Thiago Acosta. Varios de ellos podrían sumar minutos si el partido lo requiere, dado el contexto lleno de urgencias.

El posible equipo ante Vélez

El once que perfila Gallardo para enfrentar al Fortín sería:

Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

River, obligado a ganar para clasificar

El Millonario llega a la última fecha en una situación incómoda. Ocupa el sexto puesto de la Zona B con 21 puntos, pero depende de sí mismo: si gana en Liniers, clasificará a los octavos de final y podría escalar al quinto puesto si San Lorenzo no supera a Sarmiento.

Un empate o una derrota lo dejarán a merced de otros resultados y podrían dejarlo eliminado del torneo, agravando un cierre de año ya conflictivo tras la derrota en el Superclásico.

Las cuentas de River para la Copa Libertadores 2026

El panorama internacional también es complejo. Para clasificar a la Copa Libertadores 2026, River debe cumplir una combinación de resultados:

Ganar su partido ante Vélez.

Que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes en La Plata.

Si River gana y Argentinos empata, ambos quedarán igualados, pero la diferencia de gol favorece al equipo de La Paternal (+19 contra +17). En ese caso, el Millonario solo lo superará si vence por dos goles o más.