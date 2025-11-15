CLASIFICADOS PANORAMA
Somos Deporte
Talleres empató en su visita a Instituto y se clasificó a los playoffs del Clausura
La T igualó sin goles ante La Gloria en Alta Córdoba para meterse en la siguiente fase del torneo.
Hoy 19:28
Liga Profesional de Fútbol
Club Atlético Talleres de Córdoba
Instituto Atlético Central Córdoba
