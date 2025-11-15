Ingresar
Aprehendieron a un hombre con antecedentes delictivos en los operativos implementados en La Banda

La Policía detuvo a un hombre vinculado a un robo ocurrido días atrás en un comercio.

Hoy 17:21

Efectivos de las Unidades Interceptoras, dependientes de la Dirección General de Seguridad, concretaron la aprehensión de un sujeto investigado por un ilícito cometido en un comercio situado sobre Ruta Nº 51. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los operativos preventivos dispuestos por la Jefatura de Policía.

Durante los recorridos implementados, los uniformados identificaron al sospechoso, un hombre de 28 años, quien al notar la presencia policial intentó huir. Tras un breve seguimiento, se logró interceptarlo y reducirlo.

El individuo fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó aprehendido por disposición de la Justicia. Además, se investiga su presunta participación en otros hechos delictivos registrados en la ciudad de La Banda.

