La China Suárez reveló por qué se cayó su casamiento con Vicuña: “Ya estaba todo reservado”

La actriz habló sin filtros sobre la fallida boda con el chileno y contó cómo cambió su mirada sobre el matrimonio.

Hoy 18:34

La China Suárez dejó a todos boquiabiertos en su visita a Otro Día Perdido (eltrece). Durante la charla con Mario Pergolini, la actriz reveló que estuvo a un paso de llegar al altar con Benjamín Vicuña, un dato del que nunca había hablado con profundidad.

“Estuve a punto de casarme. Teníamos salón, catering… todo listo”, aseguró. La revelación tomó por sorpresa al conductor, que no tardó en preguntar si ya habían abonado el servicio. “No, todavía no estaba pagado, pero sí habíamos avanzado un montón”, aclaró ella.

Aunque desde chica fantaseaba con ser madre, contó que el matrimonio siempre le generó dudas. “Cuando una pareja me hablaba de casarnos, yo decía: ¿para qué, si después terminamos separándonos?”, explicó con total sinceridad.

Según contó, la idea de que una unión formal no duraría demasiado la acompañó durante gran parte de su vida. “Siempre tuve esa sensación interna de que no iba a ser para siempre”, admitió.

Pergolini quiso saber si esa percepción tenía raíces familiares, y la China no dudó en relacionarlo con su propia historia. Recordó que sus papás se separaron cuando ella tenía 11 años, aunque nunca vio discusiones entre ellos. “Un día simplemente se separaron. Me llamó la atención porque escuchaba que la gente se separaba peleándose, y en mi casa no pasaba eso”, relató.

La actriz también reconoció que durante muchos años tuvo “muy poca tolerancia” en sus vínculos afectivos. “No me enorgullece, pero es algo que trabajé”, agregó. Aun así, aseguró que admira profundamente a quienes sostienen relaciones durante décadas: “Escucho a parejas que llevan 30 o 40 años juntas y me encanta, pero siento que a mí no me hubiese ocurrido”.