Se postergó el duelo entre Atoj Pozo vs. Dos Leones de Frías por las intensas lluvias

El duelo pactado para este sábado 15 fue reprogramado debido a que el campo de juego no se recuperó de las fuertes lluvias que azotaron en toda la provincia.

Hoy 20:52

Las intensas lluvias que cayeron en gran parte de la provincia durante las últimas horas provocaron la suspensión del duelo entre Atoj Pozo y Dos Leones de Frías, correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur. El campo de juego no logró recuperarse a tiempo y los dirigentes, junto al cuerpo arbitral, decidieron reprogramar el partido para preservar la integridad de los futbolistas.

La jornada estaba pactada para este sábado 15, pero el estado del terreno hizo imposible su disputa. Tras evaluar alternativas y considerando las condiciones climáticas, se confirmó que el encuentro finalmente se jugará el martes 18 desde las 17, manteniendo la localía y la organización previstas.

Viernes 14 de noviembre

Unión Santiago 1-0 Talleres de Nueva Esperanza

Sábado 15 de noviembre

Gramilla (El Bobadal) 3-3 Argentino (Termas de Río Hondo)

Río Dulce (Termas de Río Hondo) 1-0 Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero)

Domingo 16 de noviembre

Defensores de Monte Quemado (Monte Quemado) vs Talleres de Quimilí

Hora: 18:00

Cancha: Defensores de Monte Quemado

Árbitro principal: Guillermo Alberto Infante (Santiago del Estero)

Asistentes: Jesús Leonardo Sayago (Santiago del Estero) y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)

Comercio de Quimilí vs Atlético Salamanca (Monte Quemado)

Hora: 17:30

Cancha: Comercio de Quimilí

Árbitro principal: Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero)

Asistentes: Domingo Rafael Acosta (Santiago del Estero) y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)

Central Córdoba de Frías vs Vélez (Santiago del Estero)

Hora: 17:00

Cancha: Central Córdoba de Frías

Árbitro principal: Gabriel A. Ordóñez (Termas de Río Hondo)

Asistentes: Matías Ezequiel Parrado (Termas de Río Hondo) y Lucas Leonardo Rodríguez (Termas de Río Hondo)

Los Verdes del Mojón (Nueva Esperanza) vs FIDA (El Bobadal)

Hora: 17:00

Cancha: Los Verdes del Mojón

Árbitro principal: Emilio José Maguna (Santiago del Estero)

Asistentes: Mauro Exequiel Gómez (Santiago del Estero) y Juan Pérez (Santiago del Estero)

Atlético Icaño (Añatuya) vs Agua y Energía (Sgo. del Estero)

Hora: 18:00

Cancha: Atlético Icaño

Árbitro principal: Jorge Carrizo (Quimilí)

Asistentes: Manuel Alberto Sandoval (Quimilí) y Josué David Argañaraz (Nueva Esperanza)

Central Argentino (Sgo. del Estero) vs La Ensenada (Quimilí)

Hora: 20:00

Cancha: Central Argentino

Árbitro principal: Wilson Rodrigo Luna (Frías)

Asistentes: Mariano Antonio Moreno (Frías) y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)

Martes 18 de noviembre

Atoj Pozo (Loretana) vs Dos Leones (Frías)

Hora: 17:00

Cancha: Atoj Pozo

Árbitro principal: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero)

Asistentes: Daniel Esteban Juárez (Santiago del Estero) y Maximiliano Gerez (Santiago del Estero)