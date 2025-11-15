Preocupación por el estado de Morena Rial en prisión: “Está al límite”

Su abogado, Martín Leiro, afirmó que la joven atraviesa un delicado momento emocional mientras permanece detenida en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena.

Morena Rial se encuentra privada de libertad en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena y conforme avanzan las semanas, la preocupación crece en su entorno más cercano. Al parecer, su permanencia entre rejas complica no solo su estado físico sino además su salud mental.

Su abogado, Martín Leiro, comentó que su representada vive las horas más duras, ante el temor de perder la custodia de su hijo menor, Amadeo. En conversación con DDM (América), el letrado declaró: “Morena está esperando lo peor. Yo a Morena no la vi bien. No está bien. Está muy mal en el lugar”.

De acuerdo a su testimonio, Leiro visitó a la influencer en su lugar de reclusión y la halló verdaderamente afectada. El desencadenante habría sido una charla telefónica que sostuvo con Jorge Rial.

“Cuando llegué, Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, relató.

Por esta razón, Martín confirmó al ciclo de Mariana Fabbiani que contempla realizar una evaluación a Morena para comprobar su estado actual: “Se pidió un análisis de su estado emocional y económico. La situación es muy delicada”.

Además, detalló las condiciones de reclusión de su defendida: “Hace 10 días que le dieron la preventiva, está alojada en una celda de un pabellón en conjunto con Florencia Ibáñez, una de las que participó en el triple crimen de Florencio Varela. Son amigas, no son compañeras. Son dos causas y delitos distintos, pero ambas están detenidas”.

Morena Rial ya cumplió un mes y medio en el penal de Magdalena, lugar al que fue trasladada por incumplir los requisitos que le impuso la Justicia el día que fue excarcelada por robar casas en Zona Norte del Gran Buenos Aires. En las últimas horas, se conoció cómo es la celda en la que vive y hubo un dato que llamó la atención en las redes sociales, donde muchos usuarios exigieron que siga presa por sus delitos.

Martín Leiro, su abogado, detalló las “comodidades” del lugar en diálogo con DDM (América), programa en el que también deslizó que la joven todavía no tiene celular, pese a que Jorge Rial le llevó uno. La mediática está en el área de “buzones”, una celda apartada del resto de las internas que tiene ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas.

En X, algunas personas se sorprendieron al imaginar que Morena pasó del lujo de los canjes, los tratamientos estéticos y las ganancias por promocionar casinos online a tener que ir la baño sin privacidad.

“Morena está en la cárcel porque no cumplió en lo más mínimo las pocas cosas que debía cumplir. No pueden avalar que una mujer vaya a robar con el bebé. Podría haber habido un enfrentamiento. Lo expuso. No hizo nada bien. Defienden lo indefendible”, es uno de los comentarios que se puede leer en la nota del ciclo de Mariana Fabbiani.