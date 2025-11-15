Sonríe Gallardo: River se aseguró el lugar en los playoffs del Clausura

Con la derrota de San Martín (SJ) y el empate de Sarmiento, el Millonario jugará ante Vélez sabiendo que ya está entre los ocho de la Zona B.

El plantel de River recibió una buena noticia en la previa del encuentro frente a Vélez, por la 16° y última fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional 2026.

Es que con los resultados que se dieron este sábado, el Millonario se aseguró un lugar entre los ocho mejores de la Zona B y así jugará los octavos de final.

El primer buen resultado para River fue la derrota de San Martín de San Juan ante Aldosivi, que además decretó el descenso a la Primera Nacional del equipo conducido por Leandro Romagnoli.

Después, llegó el empate entre San Lorenzo y Sarmiento en el Nuevo Gasómetro y se selló el pasaje a los playoffs para River.

El Millonario suma 21 unidades, está en la sexta posición y como mucho podría llegar a caer hasta el octavo lugar en caso de perder con Vélez y que ganen Talleres (20) y Gimnasia (19).

En tanto, de ganar superar en las posiciones a San Lorenzo, aunque ya tiene definido que el primer partido de octavos de final lo disputará en condición de visitante.