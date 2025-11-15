La Noche de los Museos convocó a miles de santiagueños en una edición llena de historia y arte

Miles de vecinos disfrutaron una nueva edición de la Noche de los Museos, un evento que unió patrimonio, cultura y propuestas artísticas en espacios de toda la provincia.

La Noche de los Museos volvió a brillar este sábado 15 de noviembre y fue un éxito rotundo, con miles de santiagueños recorriendo los diferentes espacios culturales que se sumaron a la iniciativa. El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) fue uno de los principales puntos de encuentro, con ingreso libre y gratuito de 20 a 22 horas, en su sede de Libertad 439.

Durante la jornada, los visitantes pudieron disfrutar del patrimonio que conservan los museos del CCB: el Museo Histórico “Dr. Orestes Di Lullo”, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Emilio y Duncan Wagner” y el Museo de Bellas Artes “Ramón Gómez Cornet”, además de las muestras en exposición y los tradicionales túneles, patios y paseos.

La propuesta también ofreció intervenciones artísticas, juegos, relatos, recorridos guiados y actividades familiares, que llenaron la noche de brillo y color. Para muchos asistentes, fue una oportunidad única de acercarse al arte y la historia local de una manera distinta.

Además del CCB, museos y espacios culturales de toda la ciudad y la provincia adhirieron a esta edición con actividades especiales y horarios extendidos, permitiendo que miles de personas circularan por los distintos puntos culturales.

Ciudades que se sumaron a esta edición

-Santiago del Estero – Capital

-La Banda

-Frías

-Bandera (Dpto. Belgrano)