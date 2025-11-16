Olímpico va por la recuperación visitando a La Unión de Formosa

El Negro quiere retomar la senda del triunfo en la Liga Nacional. Arranca a las 21.

Hoy 06:27

Olímpico afrontará esta noche un desafío importante en la Liga Nacional de Básquetbol, cuando desde las 21 visite a La Unión de Formosa en el estadio Cincuentenario, por una nueva fecha de la fase regular. El Negro bandeño buscará recuperarse tras la derrota sufrida el viernes ante Oberá Tenis Club, en un inicio de temporada que aún no logra enderezar.

El equipo dirigido por Martín Villagrán acumula un registro de tres victorias y seis derrotas, números que lo mantienen lejos de los puestos de vanguardia. La necesidad de sumar se vuelve urgente para no perder terreno y, sobre todo, recuperar la confianza perdida en las últimas presentaciones.

Pese al duro traspié en Misiones, hubo señales positivas. Una de ellas fue el debut del estadounidense Dennis McKinney, quien aportó 13 puntos y 7 rebotes, dejando una imagen más que alentadora y perfilándose como una pieza importante en la estructura del equipo. También sobresalió Agustín Facello, autor de 15 puntos, mientras que la gran noticia fue el regreso de Richard Granberry, quien volvió tras una lesión y sumó 9 puntos, mostrando que puede recuperar protagonismo en el juego interno.

La exigencia no será sencilla. La Unión llega fortalecido luego de dar la sorpresa la semana pasada al vencer 83-71 a Instituto de Córdoba, resultado que consolidó su gran momento. Los dirigidos por Guillermo Narvarte acumulan siete triunfos y cuatro derrotas, ubicándose terceros y siendo uno de los animadores del campeonato.

Para Olímpico, el desafío será doble: frenar a un rival que atraviesa un muy buen presente y, al mismo tiempo, elevar su nivel colectivo. Villagrán remarcó la importancia de ajustar la intensidad defensiva y evitar los baches que han condicionado al equipo en los últimos encuentros. El Negro sabe que necesita reaccionar, y esta noche tendrá una chance para empezar a hacerlo.