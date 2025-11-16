Un adiestrador explicó por qué no hay que obligar a un perro a comer cuando rechaza la comida

Alan Peiró advirtió que la falta de apetito puede ser una señal emocional o física y llamó a observar al animal antes de forzarlo. También explicó qué significa cuando los perros bostezan.

El rechazo a la comida suele generar preocupación en cualquier familia con mascotas. Frente a esa situación, la reacción más común es insistirle al perro para que coma, pero según el adiestrador canino Alan Peiró, esa conducta puede ser un mensaje que conviene atender.

A través de su cuenta de TikTok (@adiestramiento_n.humedas), el especialista fue contundente: “Si tu perro no quiere comer, no lo obligues”. De acuerdo con su explicación, la pérdida de apetito puede estar vinculada tanto a un malestar físico como a un estado emocional alterado.

“Observalo. El apetito dice mucho de su estado emocional y físico. Un perro sano y equilibrado, come con gusto”, señaló Peiró. En caso contrario, advirtió que puede estar ocurriendo algo que merece atención. Por eso, recomendó evitar cambios bruscos y, si la conducta persiste, consultar con un veterinario.

En línea con su enfoque sobre el lenguaje canino, Peiró también se refirió al significado del bostezo. Aunque se lo suele asociar al sueño o la relajación, explicó que no siempre es así.

“El bostezo en los perros no siempre significa que estén tranquilos o con sueño”, indicó. En muchos casos, actúa como una señal de calma, una forma sutil mediante la cual el animal comunica que está incómodo o inseguro.

Este comportamiento puede aparecer incluso durante una situación que el humano interpreta como placentera, como el momento de las caricias. “Si tu perro bosteza mucho cuando lo estás acariciando, podría estar diciéndote que no se siente del todo cómodo”, afirmó.

Eso no implica rechazo: “No significa que te odie o no te quiera, pero sí que hay algo que no le está gustando. Tal vez el contacto físico fue muy largo, muy intenso o en una zona que le incomoda”.

Peiró subrayó que aprender a leer estas señales es clave para fortalecer el vínculo con el animal, comprender sus necesidades y evitar situaciones de estrés.