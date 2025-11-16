Allanamientos en Jujuy por la “Operación Escudo Infantil”: buscan desactivar una red dedicada a la distribución de MASI

Se secuestraron dispositivos electrónicos que serán analizados por peritos especializados.

La provincia de Jujuy fue uno de los puntos centrales en una serie de allanamientos realizados este viernes en el marco de la “Operación Escudo Infantil”, una investigación de alcance nacional que apunta a desarticular redes dedicadas a la distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios señalados tras un análisis técnico de conexiones y usuarios sospechados de intercambiar contenido ilícito mediante plataformas digitales.

En los lugares allanados, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, celulares y soportes de almacenamiento, que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si contienen archivos vinculados a la causa. Las fuentes consultadas indicaron que Jujuy fue incluida en la lista de provincias donde se detectó actividad relacionada con el intercambio de MASI.

La causa comenzó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Berazategui, a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que alertó sobre usuarios que compartían material ilegal en grupos operativos en distintas jurisdicciones del país. Con esa información inicial, fiscales y especialistas en ciberdelito coordinaron tareas con la Red Nacional 24/7 para actuar de forma simultánea en diferentes provincias.

Además de Jujuy, hubo allanamientos en Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones, San Juan, Córdoba, Salta y Santa Fe. A nivel nacional, las autoridades informaron el secuestro de más de 70 dispositivos, entre notebooks, computadoras de escritorio, tablets, celulares y unidades de almacenamiento. La única detención del operativo se produjo en Misiones, donde fue arrestado un hombre de 54 años en la ciudad de Garupá.

Los investigadores señalaron que los peritajes sobre los dispositivos incautados en Jujuy podrían aportar información clave para avanzar en la identificación de nuevos implicados y determinar el grado de participación de cada usuario dentro de la red. No se descartan más medidas en los próximos días, mientras continúa la investigación para frenar la circulación de este tipo de contenido delictivo.