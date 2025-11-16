Silvina Escudero terminó la cursada de Locución y celebró “el coraje de volver a empezar”

La bailarina anunció que cerró una etapa que comenzó hace cuatro años y contó cómo retomó los estudios después de haber dejado Veterinaria.

Hoy 09:53

Silvina Escudero atraviesa un momento de enorme satisfacción personal y profesional. La bailarina anunció en sus redes sociales que finalizó la cursada de la carrera de Locución, un camino que comenzó hace cuatro años y que, según confesó, hoy la llena de orgullo.

“Hoy fue mi último día de cursada”, escribió junto a una foto con micrófono en mano. Desde allí abrió su corazón y compartió un balance sincero sobre las decisiones que marcaron su recorrido académico. Recordó que, antes de dedicarse al espectáculo, había estudiado durante cinco años Veterinaria, un proyecto que debió abandonar cuando su actividad artística se volvió incompatible. “Ya era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo”, expresó.

Tras aquella renuncia que le dejó un sabor amargo, Escudero decidió volver a intentarlo. “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios”, explicó. En su mensaje celebró la valentía de haberse dado una segunda oportunidad: “Agradezco a esa versión de mí que tuvo el coraje de volver a empezar”, escribió, destacando que lo hizo pese a la falta de tiempo, el cansancio y sus compromisos laborales.

Escudero aseguró que esta etapa la deja “con el corazón lleno y la voz más firme que nunca” y recordó una frase que repetía junto a su hermana en Danzas Escudero: “Con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo se logra en la vida”.

La artista adelantó que la próxima semana rendirá sus exámenes finales y que en diciembre llegará el tan esperado habilitante que la convertirá formalmente en locutora. Antes de cerrar, agradeció el acompañamiento que recibió durante este proceso y afirmó que lo que viene en su carrera “se construye con pasión”.