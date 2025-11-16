Qué necesita Independiente para jugar la Copa Sudamericana 2026

El Rojo se impuso a Rosario Central y mantiene la ilusión de meterse en el torneo internacional, aunque se le deberán dar algunos resultados.

Hoy 11:46

Independiente cumplió con su parte en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Aunque ya no tenía posibilidades de meterse entre los ocho mejores, el Rojo logró sostener su objetivo alternativo: seguir en carrera por un lugar en la Copa Sudamericana 2026. Y lo hizo con una victoria ajustada pero valiosa por 1-0 ante un Rosario Central alternativo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros consiguió su cuarto triunfo consecutivo, una racha que le permitió cerrar el torneo con una sonrisa. El gol llegó a través de Gabriel Ávalos, quien aprovechó su oportunidad para desnivelar en un partido trabado, con un Canalla que reservó titulares pensando en los octavos de final, instancia a la que ya llegó como líder de su zona.

Con la victoria, Independiente alcanzó los 47 puntos en la tabla anual, ubicándose en el puesto 11, un lugar que todavía lo deja expectante en la pelea por una plaza internacional.

Lo que necesita el Rojo para entrar a la Sudamericana

Aunque superó la primera parte —ganar y esperar resultados—, el panorama aún no está cerrado. Para asegurar su boleto a la Sudamericana 2026, Independiente ahora depende de tres condiciones:

Que Huracán no le gane a Barracas Central.

Que Lanús sea campeón de la Copa Sudamericana.

Que el campeón del Clausura 2025 termine dentro del Top 9 de la tabla anual.

El Rojo hizo lo que debía y se mantiene con vida. Ahora, la definición queda en manos ajenas. Mientras tanto, la victoria ante Central deja una cuota de optimismo en Avellaneda después de un torneo que terminó mejor de lo que comenzó.